Komáre – asi najotravnejší hmyz už naplno „úradujú“. Štípance od nich už utržila aj sympatická herečka Lujza Garajová Schrameková. Nemá ich však veľa, pretože jej muž sa vie komárov rafinovane a nápadito zbaviť. „On loví komáre s čelovkou a takým špeciálnym „zabíjacím vankúšom“. Je to v podstate normálny vankúš, lenže v lete na ňom nespíme, lebo vieme, že je to „zabíjací vankúš“.

Muž s tou čelovkou chodí v noci popri stene a hľadá tiene komárov, ktoré veľmi dobre vidieť. Mňa väčšinou nebudia komáre, ale buchot vankúša,“ smeje sa Lujza, ktorá však dodáva, že zatiaľ sa jej mužovi vždy podarilo všetkých drzých komárov zbaviť. Iné je to však, keď je vonku. „Ak ma poštípe, tak si to miesto olížem a prestane ma svrbieť. To ma naučila ešte moja mama,“ tvrdí Lujza, o ktorej vieme ešte viac. Poskytla nám totiž parádny rozhovor, v ktorom sa rozrozprávala aj na vážnejšie témy, pri ktorých vám do smiechu, naopak, naopak, nebude. Nájdete ho v aktuálnom vydaní Nového Času pre ženy.