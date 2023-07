Obľúbená moderátorka Kvetka Horváthová si užíva horúce letné počasie vždy keď je to možné. Prednedávnom sa nechala odfotiť pri bazéne. Nečudo, v tomto horúcom letnom počasí by sa v ňom chcel schladiť iste každý z nás.

Zdroj: instagram

Na tom by nebolo nič nezvyčajné, keby na fotke nebolo vidno takmer nič, len jej obrovský klobúk. Jedna komentujúca sa jej napriamo opýtala: „To je klobúk 👒 či 👉 slnečník 🏖 ??? ... 🤔🤔🤔🤔.“ Kvetka neváhala a odpovedala: „klobúk 😘.“ A v ďalšom komentári stojí: „Klobúčik nemá chybu 😂👏🐬." Ale väčšina komentárov je o tom, ako to Kvetke svedčí. Klobúk síce púta pozornosť svojou veľkosťou, ale má naozaj praktické využitie. V tomto teple je veľmi podstatné chrániť sa pred úpalom. No nie?