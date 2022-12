Len nedávno sa objavila na internete správa, že Daniela Nizlová urovnala vzťah s otcom jej dieťaťa, s futbalovou hviezdou Stanislavom Lobotkom. Párom boli viac, ako dva roky, takmer ihneď po pôrode prišiel rýchly rozchod. Daniela sa s ich spoločnou dcérou Lindou odsťahovala naspäť na Slovensko, ako rodina dovtedy bývali v talianskom Neapole, kde Stanislav pôsobí ako profesionálny futbalista.

Od ich rozchodu prešiel viac, ako rok, momentálne ich spája jediné a to ich dcéra Linda. Stanislav sa očividne opäť zamiloval, pristihli ho pri vášnivých bozkoch so známou Slovenkou…Vyzerá to tak, že očakávaný návrat Stanislava k Daniele sa konať nebude…Futbalista si narazil showbiznisovú brunetu, ktorú pozná celé Slovensko. Ich najnovšiu spoločnú fotografiu a jej meno sa dozviete V GALÉRII TU.