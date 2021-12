Prevalilo sa to. Úspešná speváčka Dara Rolins už nie je sama. Šťastie našla po boku futbalistu Pavla Nedvěda. "Áno je to pravda," potvrdila vzťah českému portálu Super.cz a neskôr o tom sama napísala na svojom Instagrame. "Dovolujem si tvrdiť, že aktuálne neexistuje v Čechách ani na Slovensku nikto, komu by uniklo, že Dara ulovila medvěda, teda pardooon- Nedvěda," napísala krásna speváčka na svojej sociálnej sieti.