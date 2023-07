Dara je kočka a o záujem mužov nikdy nemala núdzu. TOTO sú muži, s ktorými zažila vášnivú lásku, ale aj dramatické rozchody.

1990

Sagvan Tofi

Speváka legendárneho hitu Dávej, ber Dara opísala ako svoju prvú veľkú lásku. Čakával ju ako študentku pred bránami pražského konzervatória dovtedy, kým s ním nešla na rande. Bol romantik, nosieval jej aj kytičky. Dara mu napokon podľahla a vznikla medzi nimi obrovská vášeň. „Vzťah s ním bol divoký. Pravá láska „se vším všudy“ – ako vystrihnutá z románu,“ vyjadrila sa v minulosti pre médiá speváčka.

1998

Petr Vlasák (†45)

S týmto, už nebohým, hercom a podnikateľom tvorila Dara pár v deväťdesiatych rokoch. Po rozchode obaja zostali v blízkom kontakte a speváčka mu bola oporou v ťažkom boji s vracajúcimi sa nádormi na mozgu, ktoré mu prvýkrát diagnostikovali v roku 2006. Žiaľ, Petr tento boj napokon na začiatku októbra 2019 prehral.

2004 - 2006

Jaroslav Bednář

Bývalý český hokejový útočník ju očaril, keď mala 31 rokov. Dokonca ju aj požiadal o ruku, hoc v tom čase nebol ani rozvedený! Dare sa však údajne nepáčilo, že z nej chcel mať žienku domácu a tak sa po dvoch rokoch rozišli. V tom čase sa klebetilo, že vraj na ňu Jaroslav aj fyzicky zaútočil...

2006 - 2010

Matěj Homola

Tohto speváka považuje Dara za svojho osudového. Hlavne preto, že je aj otcom jej dcéry Laury, ktorá sa narodila v roku 2008. Boli spolu takmer 5 rokov. Definitívne zbohom mu speváčka dala po tom, čo sa prevalilo, že jej bol neverný. Boli to ťažké časy, dokonca sa spolu súdili o dcéru, ale napokon sa „búrlivé vody“ medzi nimi upokojili, a dnes spolu vychádzajú veľmi dobre.

2011 - 2018

Patrik „Rytmus“ Vrbovský

S populárnym raperom prežila Dara sedem rokov. Zdalo sa, že je medzi nimi idylka, a že toto bude muž jej života. Ale nestalo sa tak. Údajne preto, že s ním speváčka nechcela/nemohla mať deti, po ktorých on túžil. Nasledoval teda rozchod, ktorý bol dosť nepekne medializovaný. Vzájomne sa zhadzovali a strápňovali sa.

2021 - doteraz

Pavel Nedvěd

Od leta 2021 je šťastná po boku bývalého futbalistu Pavla Nedvěda, pri ktorom ako povedala „nemusí nič riešiť“. Či jej toto šťastie vydrží, ukáže čas. Zatiaľ to však vyzerá, že spolu k sebe veľmi pasujú a mohlo by to skončiť aj svadbou. Pavel už ženatý bol, Dara zatiaľ pred oltárom nestála a ako tvrdí, ani si sama seba v bielych šatách nikdy nepredstavovala. Nuž, uvidíme...