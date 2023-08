Ako je už zvykom, Markíza aj tento rok zorganizovala veľkú mediálnu párty, na ktorej sa stretli všetky jej hviezdy. Nechýbali tváre dobového hitu Dunaj, k vašim službám, herci z Pána profesora či moderátorské stálice, píše PLUS JEDEN DEŇ.

Na párty sa spolu objavili aj zaľúbenci Jakub Jablonský s priateľkou Kristínou Spáčovou z Dunaja, k vašim službám. Ona hrá v obľúbenom seriáli slepú speváčku Martu Gruberovú a on chudobného židovského študenta Davida.

Jakub a Kristína sa zoznámili už na strednej škole. „Poznali sme sa už dávno predtým, ako sme spolu začali chodiť. Chodili sme na tú istú strednú školu, na konzervatórium v Banskej Bystrici. Len sme sa tak míňali na chodbe. Ale vtedy sme mali obaja vzťah, zažívali sme vtedy prvú lásku a potom sme sa stretli opäť v Bratislave. V kaviarni sme si čítali knihu za jedným stolom, lebo nebolo nikde voľno,” povedal Jakub v markizáckom Teleráne. „Bola to síce taká krčma, ale nič to… (smiech),” doplnila ho so smiechom Kristína.

Sú spolu už päť rokov a zhodou okolností obaja dostali úlohu v markizáckom seriáli Dunaj, k vašim službám. Jakub Jablonský (28) a Kristína Spáčová (25) pre Nový Čas prezradili niečo o sebe a o svojom vzťahu. „Najradšej chodíme na rôzne výlety, spoznávame svet a jeme. Kubo ma naučil objavovať rôzne chute,“ hovorí Kristína, ktorá s priateľom aj často chodí na turistiku.

„Vie sa zobrať aj na dva týždne, ale toto je pre môj komfort veľmi náročné. Keď išiel prechod cez Slovensko tak som sa k nemu pridala na tri dni, nemám problém spať niekde vonku. Môžem sa aj vyšťaviť, ale taká týždňovka mi už robí problém.“ Nedávno sa vrátili z dovolenky v Albánsku. „Bolo to spontánne rozhodnutie. Celé to naplánoval Kubo, vždy mi len ukáže, či môže byť, aby som to schválila. Bolo nám tam super,“ dodáva mladá herečka.