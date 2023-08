Davina najnovšie predviedla svoju dokonale štíhlu postavu. Na sociálnej sieti Instagram zverejnila sexi pózovačku v čiernych bikinách, a tak vystavila svetu na obdiv svoje ženské prednosti, píše Plus JEDEN DEŇ.

Zatiaľ čo niektorí fanúšikovia chválili postavu 20-ročnej dcéry nemeckých milionárov, iní nemohli nepoukázať na to, že v poslednom čase sa viac odhaľuje a ukazuje aj to, čo by v jej veku mohlo zostať zakryté. Nuž, časy sú už raz také a zjavne je teraz naozaj v trende a v top forme.

Zdá sa však, že Davinu negatívne komentáre príliš netrápia. Práve naopak. Čím viac pozornosti vzbudí a rozruchu vyvolá, tým viac ľudí ju na sociálnych sieťach sleduje. Nie je to totiž prvýkrát, čo Davina čelila kritike za svoje príspevky na sociálnych sieťach.

Kritike čelila aj za okázalý luxus, odvážne fotografie či aroganciu, ktorú často predvádza na televíznych obrazovkách.