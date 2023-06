Lola je v poslednom čase aktívna na sociálnych sieťach a sa so svojimi fanúšikmi sa delí napríklad o informácie tom, aké značky odevov obľubuje. Prezradila aj, ako to vyzerá u nich doma. No keď Laura odpovedala na otázky fanúšikov, prezradila aj súkromnejšie veci, ktoré sa týkali jej vzťahu s otcom či maminými partnermi. Hoci sa jej rodičia Dara Rolins a Matěj Homola rozišli, keď Laura nemala ani tri roky, ich vzťah sa postupne utriasol do tej miery, že spolu vynikajúco vychádzajú a Lola má s obidvomi rodičmi skvelý vzťah. A jej otec sa dokonca odfotil so súčasným partnerom Dary Rolins Pavlom Nedvědom, ktorého ako futbalistu obdivuje, takže o nejakej nevraživosti nemôže byť ani reči.

No keď prišla otázka, ako si spomína na rapera Rytmusa, s ktorým Dara Rolins žila sedem rokov, bola jej odpoveď pomerne strohá. "Nikdy mi nerobil otca. Rešpektujem ho ako hudobného interpreta," dala Laura jasne najavo, že k nemu žiadne city nemá.