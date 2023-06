Dcéra DEMI MOORE šokovala: TOTO urobila v prítomnosti matky pri PÔRODE! Len pre silné žalúdky

Je to pár týždňov, čo najstaršia dcéra hollywoodskeho páru Bruca Willisa (68) a Demi Moore (60) priviedla na svet ich prvé vnúčatko, dcérku Louettu. No to čo od nej chcela pôrodná asistentka, nemáme slov...