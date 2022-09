Dcéra Aleca Baldwina a Kim Basinger zdedila gény od oboch rodičov. Je krásna a charizmatická a živí sa modelingom. Hoci nie je prvoplánová kráska, nebojí sa ukazovať šteklivé fotografie a vystavovať svoje vnady.

Baldwin & Basinger - slávny pár, ktorý nedopadol dobre. A podľa ich dcéry sa nenávideli. Zdroj: Diane Freed/Gettyimages

Neprehliadnuteľné vnady rada vystavuje

Jej fotografie nenechajú nikoho na pochybách, je to sexi žena! Na sociálne siete sa fotí takmer nahá. POZRI V GALÉRII! A aj keď sa zdá, že kilá navyše jej nevadia, predsa si dala tohto roku odstrániť druhú bradu. Ireland totiž mala obdobia poruchy príjmu potravy. Raz bola neprirodzene chudá, inokedy s kilami navyše. A tak sa rozhodla odstrániť si kožu, ktorá ju špatila.

Nechcela dieťa kvôli rodičom

Pošramotený vzťah jej rodičov ju veľmi ovplyvnil. Napísala raz, že si dala vziať svoje dieťa, „pretože presne viem, aké to bolo narodiť sa dvom ľuďom, ktorí sa navzájom nenávidia.“ Tiež sa vyjadrila k svojim nevlastným súrodencom otca Aleca, že ich nijako zvlášť neprežíva, lebo vyrastala ako jedináčik a tak to aj zostalo. Alec Baldwin so svojou aktuálnou manželkou čaká už 7. dieťa.

Prečo táto zmena?

No a aktuálne Ireland sa ostrihala na chlapca, teda je takmer bez vlasov a ešte si ich aj prefarbila. Čo poviete, pristane jej to? FOTOGRAFIE S NOVÝM ÚČESOM nájdete v GALÉRII!