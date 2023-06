V máji 2021 prebehla Slovenskom smutná správa: obľúbeného spíkra, moderátora a hudobného odborníka Jula Viršíka náhle zradilo srdce v jeho dome v Malých Levároch a nečakane zomrel. Veľmi podobne ako nedávno miláčik publika, nadaný herec a hudobník Dano Heriban.

Podobnosť je aj v tom, že Julova manželka Adriana sa mu snažila zachrániť život, podobne ako aj manželka Dana Heribana. Obe vdovy po náhlej strate zostali zdrvené.

Adriana mala veľkú oporu v dcére Nine, ktorá akoby otcovi z oka vypadla. Nina mala s otcom srdečný a vrúcny vzťah. Je to mimoriadne nadané dieťa s vysokým IQ, ktorá aj navštevovala školu pre mimoriadne nadané deti. Medzitým ju ukončila a podľa sociálnej siete Facebook, kde zdieľa aj svoje aktuálne fotografie, sa dozvedáme, že študuje v Amsterdame v Holandsku. No, pri jej nadaní sa ani nečudujeme.

Vyzerá to tak, že sa uberá umeleckým smerom - trochu to naznačujú jej najnovšie fotografie, ale to už trochu domýšľame. To, čo je očividné, je podoba s otcom. Čím je staršia, tým mu je podobnejšia.