Po Petrovi Mukovi okrem nesmrteľných hitov zostali aj tri dcéry. Staršie dve Michaelu a Šárku mal v prvom manželstve s Michelou, najmladšia Noemi sa mu narodila v manželstve s Evou Mukovou. Práve Noemi sa "potatila" asi najviac a aj keď otca veľmi nepoznala, chýba jej. „Otecko odišiel, keď som mala tri roky. Dieťa si pamätá na nejaké spomienky, záblesky. Nebolo to ľahké, čím som staršia, tak si to viac uvedomujem. Je to samozrejmé, že otec mi bude chýbať viac v tomto veku, keď sa rozhodujem, ktorou cestou ísť. Teraz to pociťujem najviac,“ priznala dievčina v relácii RTVS, o čom napísal aj časopis Šarm.

Petr Muk s rodinou. Zdroj: archív Blesk

Noemi sa totiž po dlhšom rozhodovaní predsa len vydala v otcových šľapajach a chce sa venovať muzikálovému spevu. „Začala som sa tomu venovať neskôr, pretože ma do toho veľa ľudí nútilo. Čakala som na moment, keď ma samotnú spev začne baviť. A prišlo to,“ prezradila. Okrem spevu ju baví aj tanec a v muzikáli vie spojiť jedno aj druhé.