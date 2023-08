Prezidentka oslávila koncom júna päťdesiatku privátne v pezinskom zámočku. Čosi bolo vo vzduchu. Súkromná oslava - nápis na luxusnom podstavci otáčal náhodných okoloidúcich pred mostom do kaštieľa.

Vchod do pezinského zámku, kde sa v minulosti brali Patrik Rytmus Vrbovský s Jasminou Alagič či boli ubytovaní Geis­sovci, zrazu strážili statní muži s tmavými okuliarmi. Na ceste parkovalo policajné auto. „Neviete, čo sa tu deje?“ pýtali sa prekvapení návštevníci, ktorí sa sem vybrali na víkend. O pár minút už do útrob historického objektu kráčali dámy v honosných šatách a páni v oblekoch, píše PLUS 7 DNÍ.

V kaštieli si Zuzana Čaputová mohla vyberať z rôznych priestorov, no s takmer stovkou blízkych si napokon vyhodili z kopýtka v Zlatej sále Kataríny Pálffyovej, teda v zámockej miestnosti s najväčšou rozlohou. Prezidentka ako rodená Pezinčanka to na párty mala z domu iba pár minút cesty.