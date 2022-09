Legendárny Karel Gott sa ešte pred smrťou vyrovnal so svojou dcérou, s Dominikou Gottovou. Za svoju kariéru získal neskutočný poklad, ktorý sa rozhodol férovo rozdeliť. Niekto by si myslel, že neuveriteľná suma, ktorú získala jeho staršia dcéra by jej stačila, no opak je pravdou…Nárokuje si oveľa viac!

Legendárny Karel Gott. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cf_AX63D97E/

Napriek tomu, že sa s Dominikou vyrovnal v predstihu, si po jeho smrti nárokovala viac. Ozvala sa totižto najprv jeho druhá dcéra Lucie, ktorá mala záujem o ďalšie dedičstvo a Dominika nechcela zaostať. Ako informuje Nový Čas, po hlbšom preskúmaní skutočností a po dlhodobých napätých vzťahoch s vdovou Ivanou Gottovou sa však rozhodla ustúpiť.

NEUVERITEĽNÚ SUMU, KTORÚ DOSTALA DOMINIKA GOTTOVÁ EŠTE PRED SMRŤOU KARLA GOTTA, SA DOZVIETE V GALÉRII