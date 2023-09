Obmedzoval ju v kontakte s rodinou, vytlačil z cesty autom. Aj takto si, žiaľ, spomína žena na život so záchranárom Ivo P. (54), ktorý aktuálne čelí obvineniu zo zločinu znásilnenia závažnejším spôsobom konania vo veci nezvestnej, 22-ročnej študentky Sone, píše PLUS JEDEN DEŇ.

S bývalou partnerkou obvineného záchranára sa rozprávala redaktorka TV Markíza. Pre televíziu žena, ktorej identitu z pochopiteľných dôvodov neodhalili, opísala, že s Ivanom žila pred niekoľkými rokmi. Že v medializovanom prípade ide o otca jej dcéry zistila zo štvrtkových informácií o zadržaní bieleho vozidla, ktoré spoznala, keď vyšetrovatelia auto priviezli na bratislavskú kriminálku.

„Keď som sa to dozvedela, som bola v šoku, že je niečoho takého schopný,“ povedala žena pre Markízu. „Vedela som, že dokáže ublížiť, no že až takto, nie. On keď bol nervózny, ja vám to neviem opísať. Proste to ako keď vidíte psychopatické filmy - iný pohľad, chladný,“ opísala.

Spoznali sa v čase, keď žena bola po ťažkom úraze na vozíku. Ivan ju vozieval v role záchranára na rehabilitácie, neskôr spolu začali bývať. >>>