Herečka Jana Andresíková, ktorú si všetci budeme pamätať ako čarodejnicu z Arabely, nemala vôbec ľahký život. V mladosti sa pre depresie pokúsila o samovraždu, ale zachránila ju kamarátka. Keď mala 33 rokov, prežila hrozivú autonehodu, po ktorej mala zdravotné problémy do konca života. Ale to nebolo všetko. Najdesivejšie bolo to, čo jej predpovedala jej herecká kolegyňa a kamarátka Helena Růžičková. Z toho vás zamrazí.

Jana Andresíková zomrela vo veku 79 rokov. Zdroj: Blesk/Karel Kopáč