Neuveriteľná 15. séria najobľúbenejšej reality šou Farma prinesie strhujúci „súboj generácií“. Nová kapitola farmárskeho zápolenia sa začne písať už v pondelok 4. septembra 2023.

„Farma je jednoznačne najobľúbenejšou a najdlhšie vysielanou reality šou na slovenskom televíznom trhu. Veľmi si vážime neutíchajúcu divácku priazeň a opäť sme urobili všetko pre to, aby sme Farmu citlivo inovovali a priniesli ju diváčkam a divákom v tej najatraktívnejšej podobe, plnú emócií a zaujímavého diania,“ povedala Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.

Tentokrát to na statku bude o „súboji generácií“, o atraktívnu finančnú výhru tak zabojujú farmári, ktorí budú rozdelení do troch skupín podľa ich veku. Každá zo skupín sa narodila v inom období a práve Farma ukáže, ktorá z nich na statku uspeje – bude to generácia X, narodená pred rokom 1989, generácia Y – deti 90-tych rokov, alebo najmladšia generácia Z, narodená po roku 2000?

Fanúšikovia obľúbenej šou sa znovu môžu tešiť na staronové prostredie Považského Inovca, v ktorom sa natáčala 13. séria Farmy, nový typ farmárčenia, spojený s množstvom noviniek, nekompromisnú umelú inteligenciu Alicu a výrazne zmenené pravidlá, ktoré prekvapia nejedného farmára.

Tohtoročná Farma ukáže život na statku, ktorý sa žil 100 rokov dozadu, vnímaný tými, ktorí majú dnes 40 rokov, ale zároveň aj očami dvadsiatnikov. Každá diváčka a každý divák si tak počas niekoľkých mesiacov nájde svojho hrdinu.

„Je to pätnásta Farma a tým pádom je veľmi náročné prísť s novým typom farmárčenia, ktorý sme tu ešte nemali. Historicky sme robili už husiu farmu, dvakrát sme mali salaš, minulý rok to bola farma budúcnosti a tento rok sme sa snažili nájsť niečo, čo na Farme ešte nikdy nebolo, a to je farmárčenie, ktoré prišlo zo zahraničia a ktoré priniesla moderná technológia. Minulý rok sme urobili prvý krok a naučili sme farmárov vyrábať elektrinu, tento rok na to prirodzene nadväzujeme a skúšame to využiť na zlepšenie farmárstva,“ priblížil showrunner Farmy Lukáš Kodoň.

Po úspešnej minuloročnej premiére sa moderovania Farmy opäť zhostí obľúbený herec Marek Fašiang. „Minulý rok som do tohto projektu išiel s obrovským rešpektom a s určitou nervozitou. Tento rok už viem do čoho idem, a aj napriek tomu, že Farma je veľmi živý organizmus, kde sa nedá všetko dokonale naplánovať, sa na ňu veľmi teším,“ zhodnotil. „Bude veľmi zaujímavé sledovať generačný súboj, ktorý je hlavnou témou tohtoročnej Farmy, to ako jednotlivé generácie rozmýšľajú, riešia úlohy, aký majú prístup k plneniu úloh a k celkovému fungovaniu na Farme,“ dodal. Sekundovať mu už tradične bude skúsený hospodár Martin Bagar.