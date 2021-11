S Romanom ste zasnúbení od novembra 2019. Prekazila vám pandémia svadobné plány?

Ani nie, rozmýšľali sme skôr nad druhým bábätkom. A keďže sa nám pošťastilo, tak so svadbou trošku počkáme. Ak by mala byť, chcela by som, aby to bol pekný deň a aby sme si ho všetci užili, aj deti. To znamená, že musia byť trošičku väčšie. Azda dovtedy pandémia už nebude a budeme sa môcť stretnúť v kruhu našich milovaných.

Vo februári sa vám narodil synček. Je život s jedným dieťaťom a s dvomi dramatický rozdiel?

Dramatický asi ani nie, aspoň zatiaľ to tak nevnímam. Tristanko je živé, ale pohodové bábätko. No má len 5 mesiacov, takže za ním ešte nemusíme behať. Na druhej strane Izabelka má 3 roky a už sme pri nej boli zvyknutí na to, že sa pohrá sama, vyspali sme sa celú noc – to je asi najdramatickejšia zmena. Mám pocit, že pandémia mi v tomto na začiatku pomohla, boli sme pomerne často doma obaja, aj s Romankom, a starostlivosť sme si mohli rozdeliť.