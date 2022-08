Divoký anjel si získal srdcia mnohých diváčok (a možno aj divákov). Sledovať príbeh siroty z kláštora, ako nájde prácu, otca, starú mamu a napokon to so svojou láskou dotiahne do zdarného konca aj napriek intrigám, bola skvelá forma relaxu. A opäť je na obrazovkách. Vrátil sa na ne po 24 rokoch. A ako sa za tých 24 rokov zmenilo mužské osadenstvo?

Začneme hneď hlavným hrdinom Ivom Di Carlom, ktorého stvárnil Facundo Arana (50) a v seriáli si nakoniec vzal za manželku Milagros. Oproti seriálu mu pribudlo strnisko, no rozcuchanému háru ostal verný. Medzičasom sa oženil s herečkou Maríou Susini v roku 2012 a spolu vychovávajú tri deti - dcéru Indiu (14) a synov, dvojičky, Yaca (13) a Mora (13). Čo sa týka jeho seriálového bratranca Pabla, toho stvárnil Segundo Cernadas, ktorý, rovnako ako Facundo, oslávil tento rok v marci jubileum 50 rokov. Od roku 2004 do 2011 bol ženatý s herečkou Gianella Neyra, s ktorou má syna Salvadora. Je vám meno jeho prvej manželky povedomé? Nečudujeme sa, zahrala si totiž po boku Facunda v seriáli Yago, kde stvárnila Morenu. Ale späť k Segundovi, ten našiel neskôr opäť svoje šťastie a v roku 2018 povedal áno herečka Sofii Bravo, s ktorou má dve dcérky - Isabel a Jacintu.

Segundo Cernadas a Facundo Arana v telenovele bojovali o srdce Natalie Oreiro. Zdroj: Telefé International

Neodmysliteľnou súčasťou telenovely bol zhruba niekde od 30-ej časti aj malý Gamuzo. Kamarát Milagros z ulice, ktorý ju ochraňoval a dlho ju považoval za svoje dievča. Aj keď bol podstatne mladší. Jeho predstaviteľ Brian Caruso v januári oslávil 34. narodeniny. Ženatý síce nie je, ale už nejaký ten piatok tvorí pár s krásnou Florenciou Benitez. Predstaviteľ chlapčaťa za 24 rokov poriadne vyrástol a aj trošku pribral.

Gamuzo a Milagros Zdroj: https://www.instagram.com/p/CT4dqBIrbYw/

Nesmieme zabudnúť na hercov, ktorí stvárnili starších predstaviteľov. Humberto Serrano, ktorého si pamätáme ako otca Manuela, zomrel pred 9 rokmi v Sanatorio de la Providencia, kde bol hospitalizovaný, vo veku 70 rokov. Rovnako už medzi živými nie sú ani predstavitelia Federica a Damiána. Norberto Díaz, teda Damián, sa v decembri 2010 vybral s dcérou Manuelou a priateľmi na farmu. Po obede povedal, že je unavený a šiel si dať šlofíka. Po pár hodinách, keď sa stále neukazoval, šli ho priatelia skontrolovať. To však herec ležal v posteli už bez známok života. Mal 58 rokov. Milagrosin otec Federico bol stvárnený Arturom Malym, ktorý zomrel v máji 2001 ako 61-ročný na zástavu srdcu. Smrteľný osud postretol aj majordóma Bernarda v podaní Osvalda Quidiho. Ten svoj život ukončil ako 47-ročný tragicky. Spáchal samovraždu obesením vo vlastnej divadelnej škole.

Humberto Serrano ako otec Manuel. Herec umrel v roku 2013 vo veku 70 rokov. Zdroj: Telefé International

Norberto Díaz ako Damián Zdroj: Telefé International

Arturo Maly ako Federico Zdroj: Telefé International

Predstaviteľ Bernarda, Osvaldo Guidi, vo veku 47 rokov spáchal v roku 2011 samovraždu. Obesil sa vo svojej divadelnej škole. Zdroj: Telefé International

K telenovele neoddeliteľne patrili aj verní kamaráti šofér Rocky (Morgan) a záhradník Ramón. Marcelo Mazzarello, ktorý hral šoféra má dnes 57 rokov, žije šťastne vo vzťahu so sympatickou Flor Argento. A na svoj vek vyzerá priam výborne. Pri pohľade na neho v plavkách, by ste mu tri roky pred 60-kou rozhodne netipovali. Seriálový záhradník Gino Renni, zomrel minulý rok 1. augusta vo veku 78 rokov. Podľahol ochoreniu covid-19, kvôli ktorému bol hospitalizovaný už od začiatku júna.

Rocky a Ramón boli skvelí kamaráti. Zdroj: Telefé International

Kto by si tiež nepamätal plachého Bobbyho, ktorý bol najprv zamilovaný do Victorie, no napokon podľahol šarmu a energii slúžky Liny? Tú si napokon vzal aj za manželku. V skutočnom živote herec Pablo Novak také šťastie nemal. S manželkou Andreou Campbell sa rozviedli v roku 2010. Majú spolu však dve deti - Marcosa a Esmeraldu. No a nakoniec, nemôžeme opomenúť herca Diega Ramos. Že vám to nič nehovorí? A čo tak Sergio Costa Junior? Áno, presne vnuk priateľa madam Angelicy, ktorý si robil zálusk na Milagros. Nuž tento tmavovlasý fešák oslávi v novembri 50-ku, ale netipovali by sme mu ju ani vo sne. Sergio je totiž poriadne vymakaný a ten pekáč buchiet, čo má na brucho je... Jednoducho WAU! Musel na sebe poriadne zamakať a prinieslo to svoje ovocie. Vďaka tomu robí modela na spodnú bielizeň či alkohol. Dokonca vystupuje v erotickom kabarete. Ktovie, ako to vnímajú jeho 4 deti.

Pablo Novak ako Bobby Zdroj: Telefé International