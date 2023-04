Teší sa z nej celá rodina. Bývalá tenistka Dominika Cibulková sa pred niekoľkými týždňami stala druhýkrát mamou. S dcérkou Ninkou sa doma spoznáva celá rodina a všetci z toho majú obrovskú radosť, píše Šport24.

Cibulková mala pôvodne rodiť 25. marca. Ninka sa však vypýtala na svet o niekoľko dní skôr a tak to bol rýchly presun do Viedne na súkromnú pôrodnú kliniku Döbling. „Prišlo to síce rýchlo, ale bolo to super. Trvalo to len hodinu a pol. Keďže sme už boli skúsení rodičia, tak aj Michal všetko zvládal v pohode. Ako pri Jakubkovi, aj teraz strihal pupočnú šnúru,“ prezradila Domča, keď opustila nemocnicu.

Doma ju už čakali úlohy, ktorými si prešla už pri prvorodenom Jakubkovi. Bol to práve on, kto sa zhostil úlohy prvého kočíkovania, čo ukázala Dominika aj na Instagrame. A najnovšie sa na tejto sieti pochválila aj tváričkou dcérky, veď presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII!

Dominika dokonca zverejnila aj DOJÍMAVÉ VIDEO, na ktorom sa túli k svojej milovanej dcérke. Budete dojatí! VIDEO nájdete na ďalšej strane >>>