V poslednom filme Snúbenec alebo milenec ste stvárnili hlavnú postavu cukrárky, ktorá sa zamotáva do siete lží. Ste si s Dórou v niečom podobné?

– Ja tvrdím, že nie, režisérka, že áno. (Smiech.) Že všetko neskutočne kontrolujem a musí to byť tak, ako chcem ja. Ale ja hovorím, že vôbec. Postupne som však zistila, že v niečom má možno pravdu. Čo sa týka práce, nevedela som začať hrať, kým som nemala vlasy tak, ako som si predstavovala, že by ich mala Dóra. Musím to mať dokonalé, aby tá postava mohla začať fungovať. Čítala som rozhovor s Audrey Hepburnovou a aj ona hovorí, že nikdy nevedela hrať bez toho, aby mala dokonalý kostým a vlasy. (Úsmev.)

Za túto úlohu ste dostali cenu za najlepšiu komediálnu herečku na Gelos Comedy Film Festival v Moskve. Čakali ste taký úspech?

– To ani nie. Skôr som mala obrovský strach, pretože prvýkrát som mala, poviem to tak dramaticky, rolu, ktorá stála na mne a od toho záviselo aj to, aký bude film. Cítila som veľkú zodpovednosť, že keď sa to nepodarí, keď to nezaujme ľudí, tak za to môžem aj ja. Pred tým, než sme začali nakrúcať, som si dala sľub, že nebudem tlačiť na pílu. Samozrejme, keď sme to dokončili, mala som v hlave myšlienky, aké to je, či to bude fungovať. Mne nie je jedno, aký bude výsledok.