Aj keď v spomínanej súťaži nakoniec nevyhrala, prebojovala sa skutočne ďaleko, až do 8. kola. Ako sama povedala, vôbec netušila do čoho ide a pravdepodobne ani koľko času jej to zoberie: "Chcela som, aby ste vy, moji fanúšikovia, neboli sklamaní a chcela som vám ukázať po dlhšej dobe aj takúto Dominiku-ozajstnú, skutočnú aká naozaj JE, ľudská, silná a krehká zároveň, zodpovedná, húževnatá ale aj obrovská trémistka..." napísala na margo svojho účinkovania. Pravdou je, že počas obdobia lockdownu a korony si vyslúžila vlnu kritiky. Jej účinkovanie v tanečnej šou je prinieslo mnoho nových fanúšikov a vyzerá, že všetky jej prešľapy sú už zabudnuté.