Po rokoch driny a potu na kurtoch si Dominika užíva materskú dovolenku aj so svojím synčekom Jakubkom a manželom Michalom Navarom. Zatiaľ čo doteraz bola tenistka zvyknutá dopriať si všetko, dovolenky, dizajnérske kúsky, luxus, zrazu sa všetko točí okolo toho malého človiečika. A vyzerá, že to je presne to, čo Dominika potrebovala.