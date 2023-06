Najstaršia dcéra Karla Gotta (†80) oslávila 26. júna svoje 50. narodeniny. Kamaráti pripravili pre Dominiku Gottovú vo Fínsku hneď niekoľko akcií plných dobrého jedla a alkoholu, píše Blesk.cz. Dominika totiž svoje narodeniny oslavuje hneď niekoľko dní za sebou.

„Prvú párty som mala s kamarátkou už vo štvrtok, boli sme v úžasnej čínskej reštaurácii. V sobotu sme boli na grilovačke u priateľov na chalupe pri Helsinkách a dnes ideme s Timom do luxusnej steakovej reštaurácie,“ prezradila pre český Blesk Dominika, ktorá si k jubileu želá hlavne zdravie a lepšiu fyzickú kondíciu.



„Začnem športovať, pretože v mojom veku, samozrejme, už prišla nejaká tá nadváha a musí sa to nejakým spôsobom riešiť, pretože to by ani otecko nebol veselý, keby som nabrala nejaké tie kilečká prechode,“ zverila sa Gottová, ktorá už dva roky znovu žije v Helsinkách so svojím manželom, metalistom Timom Tolkkim (57). „Už ma nehnevá a ide to s ním do kopca. Darí sa mu v muzike a robí mi radosť,“ doplnila. Mrzí ju, že na svoje narodeniny nemohla byť so svojou mamičkou.

„Priletím do Prahy v septembri a urobím si s ňou dodatočnú oslavu. S otcom som si pripila tam hore. Úplne ho počujem, ako mi hovorí: No prosím ťa, to snáď nemyslíš vážne, ty zase žúruješ!“ rozlúčila sa vysmiata Dominika.