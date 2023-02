Superstaristka Dominika Jurena Stará (28) sa aj po pôrode synčeka môže pochváliť dievčenskou postavičkou. Na svojom Instagrame si zapózovala v úzkych čiernych legínach, ktoré skombinovala so sexi bielou blúzkou s odvážnym výstrihom. "Aj mamička ma materskej sa môže pekne obliekať, ❤️" odkázala svojim sledovateľkám. "Kočíkovať sa dá aj štýlovo. Nemyslím v podpätkoch, tie som na sebe nemala ani nepamätám. 🤣"

"Obuv som vymenila za niečo pohodlné a rýchle na obutie. Ale vždy sa teším na to, že sa s malým vonku vyvetrám a dám si na seba niečo pekné. Len tak. Pre svoj dobrý pocit. Pre svoj dobrý pocit si beriem ráno pre seba 10 minút na rýchlu úpravu vlasov a ľahký každodenný make up. Myslím si, že my maminky si zaslúžime cítiť sa dobre, pekne a upravene. 😉 Pretože aj keď drobci v noci nespia, upraveným sa nám proste funguje lepšie - teda aspoň mne, 😃" priblížila svoj prístup k sebe samej Dominika.

Pred rokom sa stala mamou krásneho synčeka, ktorý rastie ako z vody. Jej milovaný Miško má teraz obdobie, ktorému sa hovorí separačná úzkosť. Mamina Dominika je pre neho na prvom mieste v živote a nespustí ju z očí, kamkoľvek sa pohne. "Maminka, nikam, prosím, nechoď. Ani variť, ani vysávať, ani papať a už vôbec sa nechoď vycikať, 🙈" priznala speváčka na svojom Instagrame.

"Máme veľmi maminkovské obdobie. Ale že veľmi. Milujem, keď ma malý potrebuje, keď ho môžem držať na rukách, voňať ho, bozkať ho, hladkať ho. Ale nebudem vám klamať, niekedy je to naozaj náročné. Ale tak ako každé jedno obdobie, aj toto raz prejde. Nič netrvá večne. A tak sa snažím užívať si to najviac ako viem, lebo raz mi táto jeho závislosť na maminke bude určite chýbať, ❤️" priznala napokon. Jej zážitky a úprimné priznania na sociálnej sieti určite pomáhajú mnohým mamičkám v rovnakej životnej situácii.

