Dominika Jurena Stará si užíva nádherné chvíle so synčekom. Svojho roztomilého malého princa Miška priviedla na svet vo februári. Odvtedy jej bábätko už neskutočne vyrástlo. Dominika sa so svojimi sledovateľmi na Instagrame rada a často delí o krásne zábery zo súkromia, fanúšikovia tak majú možnosť spolu s ňou sledovať, ako sa jej drobček mení a prospieva.

"Ja a môj kamoš, ❤️Milujem," napísala komentár k jednému z aktuálnych záberov, na ktorých pózuje spolu so svojím okatým synčekom. Je to nádherný chlapček! "Krásny. Celý tatino," napísali jej. "Podobá sa na mamku," pridali sa ďalší. A čo si myslíte vy?

Rozomilú FOTOGRAFIU nájdete v galérii.

Dominika v rozhovore pre náš časopis Nový Čas pre ženy prezradila (nielen to), aké to je byť mamou:

Miško dostal meno po tatinovi. Boli aj iné alternatívy?

Pre prvého syna nie. Dievčatko sme chceli pomenovať Eliška. Hneď som Michalovi povedala, že ak by sme mali syna, chcem Miška. On s tým nemal problém. Mne sa to meno veľmi páči. Keď som bola mladšia, bezdetná, bez manžela, hovorila som, že také meno by som raz chcela dať svojmu dieťaťu. Priala som si, aby to bola minikópia manžela, lebo on je moja lepšia polovička. Iné meno tam ani nefigurovalo.

Aké je Miško bábätko?

Dieťa za odmenu. Už keď som prišla z pôrodnice, vstával o jednej v noci a o piatej. To už bolo takmer ráno a po pár týždňoch začal vstávať len raz. Cez deň máme aj lepšie, aj horšie dni, ale pre mňa je smerodajná noc. Predsa len, keď je človek vyspatý, cez deň toho viac zvládne. A v noci je úžasný.

