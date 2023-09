Nie je žiadnym tajomstvom, že obľúbená speváčka a bývalá superstaristka Dominika Jurena Stará bude čoskoro dvojnásobnou mamou. Na svoje dievčatko sa teší spolu s manželom a synom Miškom.

Dominika nemá problém so zdieľaním svojho každodenného života na svojom Instagrame. Prednedávnom zverejnila príspevok, v ktorom napísala: „Tentokrát to ubehlo naozaj rýchlo a priznám sa, že mám väčší stres, ako keď som čakala Miška. Možno preto, že viem, do čoho idem. Čo bolo pre vás náročnejšie, prechod z 0 na 1 dieťa alebo z 1 na 2? Ja mám pocit, že to znášam horšie teraz,“ spýtala sa svojich fanúšičiek a sledovateliek na Instagrame. To, čo nasledovala, by jej iste ani nenapadlo…

Pri tomto príspevku sa strhla búrlivá debata. Tá vznikla na základe tohto komentára: „Určite bolo horšie z 0 na 1. Ale pôrodu som sa viac bála druhého, lebo som vedela, že to hrozne bolí. Ale vy máte cisarák čiže to je iné.“ To Dominiku i mnohé ďalšie ženy nahnevalo a patrične sa k tomu i vyjadrili v komentároch.

Sama Dominika sa k tomu rázne vyjadrila a zastala sa tak všetkých žien, ktoré zažili pôrod cisárskym rezom a tie jej dali za pravdu. „“ale vy máte cisarák, to je iné” 🙈 odpadla som, že ešte sa dnes nájdu ženy, čo cisársky rez berú ako “ľahšiu” cestu 😃 odporúčam vyskúšať si a potom hodnotiť, bolesti po cisárskom boli pre mňa osobne stokrát horšie, ako 12 hodín kontrakcii pred cisárskym - keďže ja som začala rodiť prirodzene, 12 hodín som sa nevedela otvoriť, hoci kontrakcie som mala každé 2-3min., a keď malému začali klesať ozvy, v hodine 12 tej spravili akútnu sekciu. Nie, nie je to ľahšia cesta. Ach jaj…,“ odpísala komentujúcej Dominika, ako to bolo v jej prípade s cisárskym rezom. Ale pani sa nedala, a to že jej doslova „ nakladali“ aj ostatné komentujúce, jej zrejme nestačilo: „Hovorím o plánovanej sekcii,“ napísala.