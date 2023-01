Superstaristka Dominika Jurena Stará (29) a jej manžel si vychutnali prvé Vianoce s ich milovaným synčekom. Boli to nádherné sviatky. Užili si ich spoločne s celou rodinou, ktorá je pre Dominiku na prvom mieste. Synček Miško sa narodil 13. februára 2022 a tento rok mohol prvýkrát obdivovať nielen bohato vyzdobený stromček, ale aj krásne darčeky. "Tá radosť v detských očiach... To je to, čo na Vianociach jednoducho MILUJEM! Len nedávno to bol Samko a už je to môj syn Miško, ktorého očká žiaria pri stromčeku," napísala dojatá mamina Dominika.

"Rodina a zdravie. Dve veci, ktoré si nekúpiš ani za všetky peniaze sveta. Toto sú pre mňa VIANOCE, 💫🎄🌟" vyznala sa zo svojich citov na Instagrame Dominika. K fotke, na ktorej pózuje spolu s manželom a synčekom pri stromčeku, napísala: "Najkrajšie Vianoce s mojimi chlapmi." Dominika mala na sebe perfektné šaty s vianočným motívom. Aha, aká bola krásna!

Je z nich nádherná rodinka. Miško rastie ako z vody, už to nie je malinké bábätko! FOTO nájdete v galérii.