Bývalá SuperStaristka Dominika Jurena Stará čaká svoje druhé dieťatko. K staršiemu synčekovi Miškovi čoskoro pribudne sestrička. Dominika zverejnila fotografiu s rastúcim bruškom. Má na sebe nádherné letné šaty až po zem a v náručí drží synčeka.

"Dnes je to presne jeden a pol roka, čo som sa stala mamou toho najúžasnejšieho chlapčeka. ❤️ Už pomaly ôsmy mesiac nosím pod srdcom našu vytúženú dcérku. 🤰🏼 Život je krásny... 🙏🏼 Vďaka Ti, Bože, ❤️" napísala k záberu spokojná Dominika, ktorej druhé tehotenstvo veľmi pristane, celá žiari. A keď zbadáte jej nádherné šaty... Čoskoro bude rodiť a takto vyzerá? Nebudete veriť, že sa pozeráte na mamičku v 8. mesiaci tehotenstva!

Dominika pred pár dňami oslavovala 30. narodeniny. "Nikdy som si nemyslela, že v 30-ke budem v živote presne tam, kde som vždy chcela byť, že budem mať naozaj všetko, čo som si kedy mohla priať a že budem tak nekonečne šťastná. Veď kedysi pre mňa boli 30-nici starí ľudia. 🙈🤣 Ale asi je to normálne," napísala na svojom Instagrame. "Mám za sebou toľko splnených snov, toľko rozprávkových momentov, že ani neviem, či si to vôbec zaslúžim. Mám toho najlepšieho muža pod slnkom, ktorého milujem každým dňom viac a viac. Mám doma nádherného, zdravého syna, v brušku dcérku a čoskoro som oficiálne mama dvoch detičiek. V práci sa mi darí a mám to šťastie robiť to, čo milujem a v čom som dobrá. Mám okolo seba úžasnú rodinu aj priateľov, skvelý okruh ľudí. Som tak nesmierne vďačná Bohu za všetko, čím ma za tých 30 rokov obdaril .🙏🏼"