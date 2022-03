Pre speváčku Dominiku Jurenu Starú (28) sa dátum 13.2.2022 navždy zapísal do srdca. V ten deň porodila svojho vytúženého synčeka, ktorému dala meno Michal. Zdravý chlapček sa bude volať ako jeho otec. Dominika deň po pôrode opísala na Instagrame svoj životný zážitok.

Ako prebiehal príchod jej syna na svet? Nebolo to jednoduché... "Pôrod sa spustil únikom plodovej vody a nasledovalo 12 hodín kontrakcií. Mala som rodiť prirodzene, lenže pôrod nepostupoval a pre ochranu malého sa pani doktorka rozhodla pre sekciu. Takže to bolo pre mňa také 2v1 - aj kontrakcie som si parádne “užila”, aj sekciu som si vyskúšala. Ale dôležité je, že Miško je zdravý a narodil sa v poriadku. Pre mňa zatiaľ fyzicky najbolestivejší zážitok, ale keď mi ukázali malého, a keď som videla, ako sa stretli prvýkrát moji dvaja Miškovia, všetko to opadlo a zrazu boli stredom môjho vesmíru len oni dvaja - moja RODINA.

Nikdy som si nevedela vysvetliť, čo to znamená, keď žena povie, že potom, čo jej ukázali bábätko, všetka bolesť pominula. Dnes už viem... Zakaždým, keď sa postavím k malému a vezmem ho do náručia (kto mal sekciu vie, čo je to postaviť sa po nej..) existuje len ON. Nič viac. Úžasný pocit nekonečnej lásky,"napísala šťastná mamička.