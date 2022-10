Speváčka Dominika Jurena Stará (29) je stále krajšia a krajšia. Materstvo jej veľmi pristane, svojho synčeka Miška si užíva plnými dúškami. Na svojom Instagrame sa so sledovateľkami rada delí nielen o svoju radosť, ale aj o tienisté stránky materstva. Úprimne píše o všeličom, s čím sa počas výchovy synčeka a starostlivosti o neho stretáva. Nie sú to vždy len slnečné dni, ale o to viac si Dominika cení chvíle pohody, keď sú všetci spolu a zdraví.

So synčekom trávi maximum času, ale nezabúda ani na seba. Rada sa pekne oblieka a po pôrode sa dostala pomerne rýchlo do formy. Je štíhla ako laň a rada sa oblieka do jednoduchých šiat, v ktorých najlepšie vynikne jej dievčenská postavička. Nedávno zverejnila fotografiu v červených minišatách. V náručí drží malého Miška a krásnej mamine Dominike nechýba jej typický široký úsmev, ktorým vždy rozžiari svoje okolie. "Nie nadarmo sa hovorí, že v jednoduchosti je krása," napísali jej. Aha, ako im to spolu pristane!

Mamina so synom si urobili takúto krásnu FOTOGRAFIU. A čo to má na hlave? WOW! Nájdete ju v galérii.

Nebolo to len rozprávkové

Speváčka Dominika Stará je spokojnou mamou malého Miška. So svojimi fanúšikmi sa delí o čriepky rodinného života aj na sociálnych sieťach. Začalo sa to už jeho príchodom na svet. „13. 2. 2022 bude navždy v našich srdciach zapísaný ako deň, keď si nás spravil tými najšťastnejšími rodičmi,“ napísala vtedy čerstvá mamička. No pre Šarm priznala, že všetko nebolo hneď ako z rozprávky...FOTO Dominiky v krásnych červených šatách nájdete TU.



FOTO Dominiky v krásnych červených šatách nájdete TU.

„Pre mňa bolo celé šestonedelie jeden obrovský šok. Dnes všetci pripravujú ženy na pôrod, ako dýchať, učia vás rôzne polohy. Áno, je to dôležité, ale pôrodom sa všetko len začína, šestonedelím sa spúšťa skutočný kolotoč. Našťastie som mala prvý mesiac doma manžela a aj moja mama chodila pomáhať. Ale tým, že po cisárskom reze som bola celá zošitá a ubolená, emócie boli ako na húsenicovej dráhe," priznala pre Šarm Dominika.

Čo ešte o období tesne po pôrode prezradila? Čítajte na ďalšej strane >>>