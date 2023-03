Už je hrdou dvojnásobnou mamou! Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková (33) v noci na nedeľu porodila dcérku Ninu a nezaskočil ju ani fakt, že na jej príchod na svet ešte nebola pripravená. Pre Šport24.sk opísala, ako sa cíti, čo na sestričku hovorí syn Jakubko, ale aj to, kto rozhodol o mene.

Pôrod vás zaskočil v sobotu v noci a približne týždeň pred plánovaným termínom. Kedy ste zistili, že rodíte?

- Tým, že som Jakubka prenášala desať dní, tak som mala inú skúsenosť a mala som naplánovaný cisársky rez pár dní termínom pôrodu, tak som si nemyslela, že sa vypýta skôr, takže ma zaskočila. Samozrejme, všetko sme to zvládli. Boli sme na chalupe s tým, že si dáme ešte jeden víkend pred pôrodom, no večer som si ľahla a zrazu mi vytiekla plodová voda, zbuntošila si manžela a utekali sme do Viedne.

Tušili ste, že by to na vás mohlo prísť aj skôr a boli ste nachystaná pred každý prípad okamžite vyraziť?

- Bola som v pokoji, keďže to bol druhý pôrod a prebiehal inak ako s Jakubkom. Len mi odtiekla plodová voda, nemala som bolesti, čiže som bola v pokoji. Za hodinu a desať minút sme boli vo Viedni, takže som vedela, že to zvládneme. Kamošky mi hovorili, že porodím skôr a ja, že nie, malá sa nevypýta skôr ale všetko prebehlo v pohode. Hovorila som manželovi, že keď sa vrátime z chalupy, tak si nachystám veci do pôrodnice, ale nakoniec sme mali trošku takú nočnú akciu. Stresy mali všetci okrem mňa, ja som bola v pohodičke.

Komunikovali ste cestou do Viedne aj s personálom kliniky?

- Hneď som volala svojej gynekologičke, ktorá bola aj pri prvom pôrode. Hovorila som jej, že mi odtiekla plodová voda a ona, že v poriadku, neponáhľajte sa a dajte mi vedieť, ako to pokračuje. Potom sme volali do Viedne, že ideme a už tu na nás všetci čakali.