Uruguajská krásavica Natalia Oreiro (45) sa preslávila v 90-tych rokoch vďaka účinkovaniu v niekoľkých svetoznámych telenovelách. Jej najúspešnejšou hrdinkou bola určite chudobná sirota Milagros v nezabudnuteľnom seriáli Divoký anjel (1999). Neskrotná Naty mohla hrať samu seba a práve tento nezvyčajný detail dodával jej postave svojské čaro. Stala sa vzorom pre celú generáciu dievčat, ktoré chceli byť také ako ona.

Odvážne, hrdé, krásne, divoké a tak trochu neposlušné - Milagros mala v sebe ten správny mix na to, aby sa vo svete mužov presadila. Všetkým okolo seba dávala jasne najavo, že na jej názore záleží. Nebola to klasická sladká hrdinka, ktorá sa podriaďovala iným a so založenými rukami snívala o princovi na bielom koni...

A Naty takou zostala po celý život. Presadila sa v domácom aj zahraničnom šoubiznise a dodnes hrá, spieva, moderuje, navrhuje oblečenie a venuje sa desiatkam ďalších činností. Energia jej nechýba, práve naopak, akoby jej bolo stále viac! A ešte k tomu aj vyzerá perfektne, možno lepšie než pred rokmi. Pôrod synčeka Merlína v roku 2012 na nej nezanechal žiadne stopy. Je štíhla ako laň a svoje krivky rada predvádza v odvážnych outfitoch. Na svojom Instagrame pred pár dňami pózovala v nezvyčajných červených minišatách, ktoré zahaľovali naozaj len to najpotrebnejšie.

AHA, aká z nej bola diablica! Ivo z Divokého anjela by z nej aj po rokoch stratil hlavu.