Uruguajská dračica Natalia Oreiro zostane pre slovenských fanúšikov telenoviel navždy tou nezabudnuteľnou Milagros s červenou šiltovkou na hlave. Preslávila ju telenovela Divoký anjel z roku 1998, ku ktorej naspievala aj titulnú pieseň Cambio Dolor.

Stvárnila v nej samu seba, úprimnú, neskrotnú, nekonečne romantickú a tak trochu divokú sirotu Milagros. Z chudobnej slúžky sa postupne vykľula nemanželská dcéra bohatého pána domu, v ktorom pracovala ako slúžka. Zamilovala sa do jeho syna Iva. Našťastie časom vyšlo najavo, že nie je jeho skutočným synom a Mili s Ivom nie sú ozajstní súrodenci...

Pred 22 rokmi ich spojila telenovela Divoký anjel Zdroj: Youtube

Medzi Nataliou Oreiro a hercom Facundom Aranom to pred kamerami tak iskrilo, že milióny fanúšikov na celom svete tajne dúfali, že sa dajú dokopy aj v skutočnom živote. Hoci mali k sebe vždy blízko, stali sa z nich dlhoroční priatelia a zahrali si spolu aj v ďalšej úspešnej telenovele Rany z lásky, obaja si napokon našli iných životných partnerov. Natalia sa v roku 2001 tajne vydala za oveľa staršieho muža, hudobníka a speváka Ricarda Molla (65), s ktorým má už 11-ročného syna Merlína Atahualpu.

Natalia oslávila v máji 46 rokov a jej hviezda dodnes nezhasína. Odmalička vedela, že sa chce stať slávnou a poctivo na sebe pracovala, až kým sa jej tento sen nesplnil. Skúšala to aj so spevom, modelingom a podnikaním a je taká ambiciózna, že sa jej podarilo preraziť všade - najnovšie je z nej aj úspešná moderátorka uruguajskej šou The Voz (Hlas).

Z týchto záberov odpadnete

A Natalii sa nechce ani starnúť, stále vyzerá fantasticky a rozhodne nesedí v kúte. Neskrotnú dračicu v sebe nezaprie ani po rokoch. Nedávno zverejnila na Instagrame poriadne šteklivý záber. Propaguje na ňom svoj nový film Casi muerta (Takmer mŕtva). Odhalila nahé prsia, dokonca ukázala aj piercing na bradavke!