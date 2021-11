V januári 2020, keď sa im mala narodiť dcéra Linda, sa však Stano sťahoval zo Španielska do talianskeho Neapola, kde začal hrávať za SSC Neapol. Ich dcérka sa narodila na Slovensku, ale Daniela s ňou už po pár týždňoch odletela súkromným lietadlom do Neapola, kde im už Lobotka pripravil luxusné bývanie. Odvtedy sa pre Nízlovú stalo Taliansko druhým domovom. A nielen pre ňu. Do Neapola pravidelne odlietala súkromným lietadlom aj so sestrou Veronikou či s rodičmi. Všetci si užívali megaprepych v dome s bazénom a twiinska sa fotkami z luxusu pravidelne chválila aj na sociálnej sieti.