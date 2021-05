Slovenský raper si nikdy servítku pred ústa nebral. Jeho texty ale aj život boli plné drsných odkazov a dalo by sa povedať, že sa ukazoval skôr zo svojej neskrotnej stránky. Pri práci rapera je to asi aj nutnosť a on nikdy netajil, že imidž je preňho a pre jeho prácu dôležitý. Preto si asi aj tak rozumel s Darou Rolins.