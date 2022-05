V New Yorku sa konal dobročinný galavečer Met Gala, ktorý organizuje Newyorské metropolitné múzeum, píše Plus 7 dní. Táto celebritná akcia na seba často strhne viac pozornosti ako Oscary. Je to najmä vďaka módnym kreáciám z červeného koberca.

V zástupe hviezd, ktoré neraz svoje outfit plánovali celé mesiace, je ťažké vyniknúť. Tento rok sa to podarilo britskej modelke Care Delevingne. Pred fotografov sa postavila najprv v decentnom červenom saku a saténových nohaviciach, outfit od Diora doplnila paličkou. No sako si potom vyzliekla a predviedla svetu obnažený hrudník, pričom bradavky jej prekrývali len zlaté nálepky. >>>