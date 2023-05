Opäť povedal áno! Mladší brat šporťáčky z RTVS Tomáš Ďurian sa cez víkend druhýkrát oženil, píše Život. Bola pri jeho prvej svadbe a zopakovala si to aj teraz. Marianna Ďurianová (46) spolu so synom Romankom (10) boli svedkami toho, ako moderátorkin brat Tomáš druhýkrát vstupuje do manželského chomúta.

Prvýkrát tak spravil v roku 2017, keď si po 11 rokoch randenia zobral blondínku Luciu. S teraz už exmanželkou má 9-ročného syna Tomáška, ktorý si bude musieť zvykať na novú ženu po tatkovom boku. A tá akoby sexi Marianne z oka vypadla!

"Druhé manželstvá bývajú spravidla úspešnejšie ako tie prvé... Držím palce, bro," napísala aj so srdiečkom Marianna, ktorá má tiež jedno neúspešné manželstvo za sebou. V roku 2006 povedala áno českému moderátorovi Liborovi Boučkovi (42), aby sa s ním o rok nato rozviedla. Či dá manželstvu druhú šancu ako jej mladší brat, je vo hviezdach.