Koronavírus si nevyberá, najnovšie ochorenie priznal exmanžel Marianny Ďiaronovej, moderátor Libot Bouček: "Je to tak. Aj mňa dostihol ten vírus. A to myslím, že som urobil maximum pre to, aby sa to nestalo. Ale niektoré hry na schovávačku vyhrať nejdú. A nemáte ich absolútne pod kontrolou. Nepíšem to ako prianie súcitu a hľadanie sily - tu mám. Aj vďaka tomu, že nie som doma sám. Píšem to predovšetkým pre tých, ktorí skôr riešia svoj komfort a osobnú pohodu. Tá choroba je nevyspytateľná. V podstate každý večer zaspávate s odhadom, či vám bude lepšie alebo horšie. A netrafíte sa. Väčšinou."

Libor Bouček Zdroj: INSTAGRAM