Ako dieťa vraj Marianna nebola veľmi dobrý "jedák", no šiškám s lekvárom, alebo jahodovou penou neodolala nikdy. “Dokázala som ich “spráskať” na posedenie kvantum. Dodnes ich milujem, najlepšie stále robí moja mama.” prezradila Marianna pre portál Dobré jedlo. Pripravte si recept, ktorý miluje aj obľúbená moderátorka.

Marianna miluje šišky s džemom. Zdroj: Shutterstock

Na šišky s marhuľovým džemom potrebujete 50 ml vlažného mlieka, 1 kocku droždia, 50 g práškového cukru, 300 g hladkej múky, 300 g polohrubej múky, 80 g roztopeného masla, štipku soli, 4 žĺtky, 1 lyžičku rumu, kôru z pol citróna, 1 lyžičku citrónovej šťavyolej na smaženie, marhuľový džem a práškový cukor na podávanie. Do vlažného mlieka rozmrvte droždie, pridajte cukor a nechajte vzísť kvások. Do väčšej misy nalejte kvások a všetky ostatné suroviny. Vymieste hladké vláčne cesto a nechajte kysnúť aspoň 45 minút. Vykysnuté cesto rozvaľkajte a vykrajujte krúžky. Aj tie nechajte ešte aspoň 30 minút podkysnúť.Šišky smažte do zlatista v dostatočnom množstve oleja. Nechajte odkvapkať na papierovej utierke. Na každú dajte kôpku džemu, poprášte cukrom a podávajte.