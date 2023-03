V novej sérii tanečnej šou Let´s Dance bude tancovať aj Henrieta Farkašová. Slovenská zjazdová lyžiarka patrí medzi najúspešnejšie slovenské paraolympioničky v histórii. Hneď v úvodnom kole Let´s Dance všetkým dokázala, že aj ľudia s hendikepom patria do našej spoločnosti a majú čo ukázať. Hoci s účasťou v súťaži najskôr váhala, verí, že práve jej prítomnosť pomôže zmierniť predsudky voči zdravotne znevýhodneným.

Henrietina diagnóza, ktorá sa nazýva vysoká krátkozrakosť spôsobuje, že vidí len nablízko. Jej prvé vystúpenie dojalo nielen divákov, ale aj porotu. Henrieta predviedla s partnerom Marekom Kličom nádherný Waltz.

Porotcovia neudržali slzy a tanečný pár si vyslúžil standing ovation. Jediný Jano Ďurovčík sa nepostavil, na čo Henrieta vtipne zareagovala.

"Nepostavil som sa preto, že..." začal vysvetľovať Ďurovčík a Adela Vinczeová mu pohotovo skočila do reči: "...nevládzem!" Rozosmiala nielen divákov, ale aj Jana. "Ja som si to ani nevšimla," dodala vtipne Henrieta, v sále sa ozval ešte väčší smiech. Diváci ju odmenili búrlivým potleskom. Mario Cimarro dokonca povzbudzujúco zapískal. "Chcel som ti tým dať, naopak, rešpekt, lebo si myslím, že jediné, ako ti môžem dať rešpekt a úctu je, že ťa naozaj - a po prvých taktoch som zistil, že môžem - budem ťa hodnotiť tak, ako všetky ostatné baby, pretože nemám žiadnu obavu z toho, že by som nemusel," pochválil jej výkon. "Je to famózne, som v šoku, že sa niečo takéto dá urobiť."

Let’s Dance 2023 Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Po tanečnom vystúpení Henrieta v rozhovore pre markiza.sk odhalila svoje dojmy z prvého večera. "Tá odozva bola neskutočná, sme veľmi radi za tú energiu, za potlesk a za uznanie," povedala s vďačnosťou v hlase. "Keď ma oslovili, najprv som sa toho zľakla, mala som strach, ale potom som sa nad tým veľa zamýšľala, vnímala som to veľmi pozitívne, že vytvorili ten priestor. Povedala som si, že sa k tomu musím postaviť tak, že ukážem, že sme tu aj my a ak ten priestor dostaneme, vieme sa naučiť množstvo vecí, môžeme inšpirovať aj ďalší ľudí k tancu aj k iným veciam, aby sa nevzdávali, aby vstali ako fénix z popola," dodala Henrieta.

