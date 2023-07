Ján a Barbora sa vzali 24. júna 2019 a zhruba rok a pol nato, sa im narodil spoločný potomok. Odvtedy sa celý ich svet točí okolo neho. Milujú ho, starajú sa o neho ako v bavlnke, skrátka, nevedia si život bez neho ani len predstaviť. „Je to náročné, to je pravda. Ale ja sa to snažím až tak nevnímať. Ale malý Janík je dobré dieťatko,“ vyjadrila sa v minulosti pre médiá mladá pani Ďurovčíková. Byť rodičmi sa jej a známemu choreografovi tak zapáčilo, že by s vďačnosťou prijali aj ďalšie dieťa.

Potešili by sa dievčatku, aby doma mali „vyrovnanú dvojku“. „Všetko je tak, ako má byť. Život prinesie to, čo má. Necháme sa prekvapiť,“ povedala Jankova manželka – tanečníčka a muzikálová herečka Barbora. Pomenovala by dcéru po sebe? „Nie, Barborka by to isto nebola,“ reagovala bez rozmýšľania. Aké dievčenské meno by teda pre svoje ďalšie dieťa vybrala? „Neviem, ale skôr tradičné, ako moderné,“ uzavrela. Tak a teraz už len čakať, kedy ohlásia, že budú štyria!