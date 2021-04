Dušan Cinkota (50)

Vody len za štamperlík!

Ideálnu Veľkú noc som musel v predstavách zmazať už dávno, pretože moja manželka nemá rada veci okolo toho. Aspoň som ju presvedčil, že ju môžem symbolicky obliať štamperlíkom vody, trošku vyšibať, zarecitovať jej, a potom má pokoj. Nemá rada cudzie návštevy na Veľkú noc.

Možno má veľa žien podobné spomienky ako moja Zuzka, že v detstve chodilo veľa opitých a ráznych chalanov, ktorí ich silno šľahali korbáčom a hádzali do studených potokov alebo na ne liali kýble vody. Takto mohli len ochorieť a mať z toho stres.

Ideálnu Veľkú noc si teda predstavujem tak, aby bola moja Zuzka spokojná. S ohľadom na toto obdobie by bolo rozumnejšie, aby ženy, ktoré tieto tradície majú rady, upustili od kúpačov, hoci by mali štvormetrový korbáč dezinfikovaný na konci. Oni, tí kúpači, ešte prídu, keď to všetko pominie. To im garantujem. (Úsmev.)