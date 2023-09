Elena Podzámska opäť šokuje fanúšikov. Tentoraz sa odfotila pri intímnostiach s mladíkom s kontroverznou minulosťou, píše PLUS 7 DNÍ.

I keď sa tak často neobjavuje na televíznych obrazovkách, napriek tomu dokáže okolo seba urobiť poriadne veľký rozruch. Nie je to tak dávno, čo Eňa Podzámska prekvapila fanúšikov tým, že sa objavila v programe Bez servítky. Tam spolu s kamarátom Lacym navarila menu, ktoré u jeho súperov nezaznamenalo veľký úspech.

No viac ako sklamanie súťažiacich zarezonovalo správanie tejto dvojice počas prípravy jedál. Tak ako poznamenali niektorí fanúšikovia v komentároch pod videami na sociálnych sieťach, Eňa i Lacy vyzerali, ako keby si počas prípravy hrkli riadnu dávku ginu, ktorý mal ísť do dezertu. Neskôr týždenník PLUS 7 DNÍ priniesol, že kedysi slávna herečka dala brandži zbohom a radšej sa zamestnala v jednom z bežných obchodný reťazcov. >>>