Krásna speváčka Emma Drobná sa od čias Česko-Slovenskej SuperStar pohybuje vo vodách šoubiznisu a má za sebou veľa krásnych úspechov. Víťazstvo v štvrtej sérii speváckej súťaže odštartovalo jej spevácku kariéru a bol to pre ňu asi najvýraznejší prelom v živote. Keď v roku 2017 vydala svoj prvý debutový album You Should Know, dvere šoubiznisu sa jej otvorili dokorán a dnes rozhodne patrí medzi naše najžiadanejšie a najúspešnejšie speváčky.

Okrem talentu je ešte aj nádherná a fanúšikom na Instagrame rada ukazuje aj svoje krivky. V lete sa už stihla pochváliť hneď niekoľkými sexi zábermi v plavkách. Dovolenku si užívala na Ibize a svojim followerom prichystala aj šteklivé prekvapenie.

Na prvých troch fotkách vo svojom instagramovom príspevku pózovala v plavkách. Na konci pridala aj krátke video, v ktorom už na skale veje iba zavesený vrchný diel plaviek a po Emme ani stopy, píše Nový Čas. Slniečko si tak užívala niekde mimo záberu už hore bez.

