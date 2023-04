Aj ôsme kolo obľúbenej tanečnej súťaže Let's Dance bolo plné silných momentov a skvelých tanečných výkonov. Prvýkrát tancovali súťažiace páry až dva tance. So šou sa tentokrát lúčili Richard Autner a Dominika Rošková.

Divákov nenechal chladnými výkon moderátora Vratka Sirágiho, ktorý so svojou tanečnou partnerkou Annou Riebauerovou predviedol poriadne horúce číslo. Vratko sa na tanečnom parkete objavil bez košele a diváci boli vo vytržení. Dvojica zatancovala contemporary tanec a nechýbali ani erotické náznaky bozkov. Do maximálnej štyridsiatky im chýbal jeden bod. Vratko predviedol skvelý výkon a vyšportovanú hruď. Veľkým úspechom bol aj ich prvý tanec, ktorým otvárali večer. Svojím quickstepom postavili na nohy takmer celú Inchebu.

V ôsmom kole Let´s Dance sa v zóne ohrozenia ocitli Gabika Marcinková s Matyášom Adamcom a Richard Autner s Dominikou Roškovou. Zdroj: TV Markíza

Náročné 8. kolo sa nakoniec stalo osudným pre Richarda Autnera."Dovoľte, aby som sa v prvom rade poďakoval televízii Markíza, za to, že dala človeku, ako som ja možnosť zatancovať si a naučiť sa novým skúsenostiam. Veľmi pekne by som sa chcel poďakovať všetkým televíznym divákom, ktorí si našli čas a trochu zo svojho imania a poslali nám svoje sms hlasy, ktoré nás dostali až do ôsmeho kola. Veľmi, veľmi by som sa chcel poďakovať Dominike Roškovej, jednému z najväčších profesionálov vo svojom odbore, s ktorým som sa mohol stretnúť a čerpať od teba skúsenosti a myslím si, že s Dominikou si odnášame jedno veľké víťazstvo, a to je práve naše dobré kamarátstvo, za ktoré ti veľmi pekne ďakujem," rozlúčil sa Richard. Po záverečnom verdikte diváckeho hlasovania mali slzy na krajíčku aj Janka Kovalčíková a porotca Ján Koleník.