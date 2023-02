V sobotu 11. februára 2023 sa konal deviaty ročník veľkolepého Česko-Slovenského plesu. Toto podujatie plné noblesy sa konalo v pražskom Obecnom dome a pripomenulo výnimočný vzťah dvoch krajín v srdci Európy. Oslavovalo sa tiež 30. výročie samostatnosti Česka a Slovenska. Na plese nechýbala ani modelka Andrea Verešová, ktorá nechala vyniknúť svoju postavičku ako lusk v neprehliadnuteľných šatách z dielne Jany Pištejovej, na ktorých návrhárka pracovala niekoľko týždňov.

Andrea Verešová na plese žiarila. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CokdV1gLZCw/

Jana pre Andreu vytvorila nádherné biele šaty s puf rukávmi a kamienkami s poriadne odvážnym výstrihom až po pupok. Nie veľa žien by si na taký trúflo. Nechýbal ani rázporok, cez ktorý brunetke vytŕčala ladná nôžka. Verešová vyzerala ako éterická víla či dokonca ju možno prirovnať k bielej labuti. "Vždy sa na Česko-slovenský ples veľmi teším. Beriem ho ako príležitosť vychutnať si slávnostné okamihy a možnosť stretnúť sa s priateľmi z Čiech a zo Slovenska. Ďakujem Jana Pištejová za nádherné šaty, ktoré tvorila niekoľko týždňov a ktoré sú ako vždy unikát. Tvoríme tím už vyše 10 rokov. Jankina práca je zosobnením noblesy a elegancie. Vieš vystihnúť a previesť moje romantické predstavy, túžby a pocity do reality. Tentokrát do róby utkanej z bielej hmly a žiarivých hviezd na oblohe. Milujem tvoj rukopis, tvoju kreativitu a hlavne dokonalé prevedenie každého detailu. Ďakujem za nezabudnuteľný večer plný zábavy, opulentnej krásy, výnimočných hostí, výborného jedla , skvelej hudby a tanca," vyjadrila sa Andrea na sociálnej sieti, kde zdieľala pózovacie zábery z plesu v šatách.

Andrea Verešová s manželom Danielom Volopichom Zdroj: Peter Frolo

Avšak, šaty ukrývali pod veľkou bielou sukňou priehľadnú tkaninu s kamienkami, Andreou spomínanú hviezdnu oblohu. Keď kráčala hore po schodoch, aby zapózovala pred objektívmi fotografov, bielu sukňu si nazbierala do rúk, aby si po nej nepošliapala. Tým však odhalila oveľa viac než chcela. Andrea totiž ukázala aj svoj rozkrok. Modelke to však prítomní určite prepáčili a my tiež, pretože rozhodne bola jednou z najkrajšie oblečených dám večera.