Nečudo, že z nej muži idú do kolien. Krásna a pritom sexi. Mladá herečka je však zadaná, už niekoľko rokov tvorí pár so známym hercom, píše Báječná žena. Petra Dubayová je študentkou 3. ročníka herectva na VŠMU v Bratislave, vďaka seriálu Dunaj, k vašim službám, kde hrá predavačku Evu, sa dostala veľmi rýchlo do povedomia. A zaslúžene.

V seriáli je do nej zbláznený Walter Klaus (Ján Koleník) aj Dávid (Jakub Jablonský). V skutočnom živote jej srdce patrí celkom inému mužovi.

Anketa Ku komu sa Eva z Dunaja hodí viac? K Dávidovi. 50% K Walterovi. 50% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Eva napokon podľahla čaru nebezpečného Waltera. Zdroj: TV Markíza

Petra je nielen talentovanou herečkou, ale i vynikajúcou speváčkou. Má za sebou už rôzne filmové i muzikálové úlohy. Keď ju uvidíte v predstavení Cyrano z predmestia na Novej scéne, mnohým mužom padne sánka. Petra totiž nielen skvelo spieva, ale aj vyzerá. Veď napokon, presvedčte sa sami! Na fotke je Petra v strede.

WOW, s iným účesom ju ani len nespoznáte! Článok pokračuje na ďalšej strane.