Herečka Petra Dubayová žiari v historickom seriáli Dunaj, k vašim službám. Hrá v ňom nádhernú speváčku v kabarete, Evu. Hoci na začiatku seriálu bola zamilovaná do chudobného študenta architektúry Davida, životné okolnosti ju vohnali do náručia nemeckého vojenského pridelenca Waltera Klausa. Toho hrá príťažlivý Janko Koleník. Medzi ním a seriálovou Evičkou to iskrí jedna radosť a zdá sa, že z nezáväzného flirtu vzniká skutočná láska...

Eve začalo byť zle, šaty sú jej tesné a aj pleť sa jej zlepšila... Je tehotná? Zdroj: TV Markíza

Je tu však jedna komplikácia. Walter Klaus je ženatý a jeho manželka Helga práve čaká ich prvé dieťa. Dlho sa jej nedarilo otehotnieť a keď to konečne prišlo, Helga namiesto šťastia cíti veľkú neistotu a napätie. Všíma si totiž manželovo zvláštne správanie a tuší, že je za tým jeho náklonnosť k Eve...

Pri skúške Eviných nových šiat si všimli, že model je jej akýsi tesný. Zdroj: TV Markíza

A Eve je posledné dni tiež zle, píše portál markíza.sk. Všimla si, že jej narástli prsia, zlepšila sa jej pleť, celá ešte viac opeknela. Navyše sa necíti dobre a trápia ju ranné nevoľnosti. Keď jej v kabarete kolegyňa povie, že takú perfektnú pleť mala vtedy, keď bola tehotná, Eva sa na seba pozrie do zrkadla a prinúti ju to zamyslieť sa... Je tehotná? Ako to celé dopadne? Seriál Dunaj je plný nečakaných zvratov a diváci sa môžu tešiť na ďalšie časti plné napätia.