Speváčka Ewa Farna (29) sa na svojom Instagrame pochválila fotkami so svojou maličkou dcérkou. Na niektorých záberoch ju kočíkuje, na iných si ju berie do náručia a nežne sa s ňou mazná. Vidno, že speváčka je šťastná a prežíva krásne životné obdobie.

Naplno ju zamestnávajú materské povinnosti, ale napriek tomu si nájde čas aj na svojich fanúšikov na Instagrame a delí sa s nimi o kúsky zo svojho života. Ukazuje im zákulisie zo svojich koncertov, fotky z domova a tiež zábery s najbližšími.

Dcérku Ellu porodila v marci 2022. Pohlavie bábätka tajila do poslednej chvíle, aj keď s manželom Martinom Chobotom už počas tehotenstva vedeli, že to bude dievčatko. Nakoniec im teda do rodiny pribudla krásna dcérka. Mnohí tipovali chlapčeka, jedného už doma majú. Ich prvorodený Artur má 2 roky, dočkal sa tak roztomilej sestričky.

